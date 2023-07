Una nuova opera alla mostra ’Love your World’ Ceccarelli omaggia la natura con ’Corallo Blu’

La Galleria comunale d’arte ’Leonardo da Vinci’ di Cesenatico che fino a questa sera ospita la mostra ’Love your world!’ di Maurizio Ceccarelli, curata da Francesca Caldari, si arrichisce di un’ulteriore opera creata appositamente dall’artista per la città che lo ospita. L’opera intitolata ’Corallo Blu’, è un vero e proprio omaggio alla natura, non solo per la tematica ma anche per l’impiego prevalente di materiali naturali, come il ramo che costituisce l’impianto generale, che è di una pianta grassa, e le spugne che vengono dal mare. La mostra rimarrà allestita alla Galleria comunale d’arte ’Leonardo da Vinci’ fino a questa sera alle 23. La galleria oggi pomeriggio aprirà alle 17 e l’ingresso è gratuito. Informazioni su www.gallerialeonardo.it.

g.m.