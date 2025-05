Una nuova passeggiata verso la Big Bench arancione

Grande la panchina, grande la festa, lassù in cima al monte del Parco del Palagio, che, da alcuni giorni, svetta ad ovest del paese termale, dove è stata incastonata la Big Bench di arancione dipinta.

"Accompagnati da tanta gente, abbiamo vissuto un bellissimo momento di comunità, all’insegna della cittadinanza attiva e dello stare insieme, celebrando l’inaugurazione della nostra panchina gigante". Esordisce così il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, che poi spiega: "La nostra panchina, la numero ’401 Bagno di Romagna’, si trova alle coordinate 43.836302, 11.955599. Imboccate via del Monte a Bagno, seguite il sentiero che porta verso il Bosco del Benessere. Lungo il percorso, lasciatevi guidare dalle tante piccole panchine arancioni dipinte sulle rocce. Saranno loro a condurvi alla meta. Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra, con il prezioso contributo di tante persone volontarie e delle associazioni locali che hanno creduto nel progetto fin dal primo momento".

Gli appassionati del circuito Big Bench che non avessero ancora il proprio passaporto possono richiederlo in questi due punti a Bagno: Piccolo Bar di via Manin, 96 (0543/911027), Tabacchi Foto Lazzari, Piazza Ricasoli, 10 (0543/911383).

Presso quei due punti sarà anche possibile far timbrare la visita alla Big Bench di Bagno. "La nostra panchina – aggiunge a conclusione il sindaco Spighi – è molto più di un’installazione: è un invito a vivere il territorio, a riscoprirlo con occhi nuovi e a sentirsi parte di una comunità viva e accogliente. Un grazie di cuore a tutti. Buona passeggiata".

Gilberto Mosconi