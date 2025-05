Una nuova pediatra per i piccoli pazienti

"Vi informo che, a partire da lunedì la dottoressa Ludovica Rizzuti entrerà ufficialmente in servizio come nuova pediatra nel nostro territorio". Lo comunica il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, che aggiunge: "Giovedì mattina, assieme a Claudio Valbonesi, coordinatore dell’ospedale Angioloni, abbiamo voluto accoglierla con un momento di benvenuto. La dottoressa Rizzuti ha già iniziato a conoscere i piccoli pazienti, affiancando la dottoressa Tatiana Berejnitchi durante alcune visite. Un sentito grazie alla dottoressa Berejnitchi, che in questi mesi ha garantito con professionalità, passione e grande impegno la continuità del servizio pediatrico (dopo il termine del servizio per pensione nel 2024 della pediatra Daniela Donati, ndr.). Le auguriamo il meglio per il suo percorso professionale e per il futuro della sua carriera". "Grazie all’impegno dell’azienda sanitaria - prosegue Spighi - il passaggio è stato gestito senza interruzioni del servizio. Alla dottoressa Rizzuti, il nostro più caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro! L’attenzione e la cura verso le famiglie e i nostri piccoli concittadini restano per noi una priorità quotidiana, da garantire con presenza e competenza". Secondo quanto già comunicato via sms ai genitori interessati, sarà possibile effettuare il passaggio alla nuova pediatra, a partire da lunedì, attraverso i consueti canali, inviando il modulo compilato e firmato, con copia del documento a: sceltamedico.ce@auslromagna.it (modulo scaricabile da: https://www.auslromagna.it/come-fare-per/scelta-revoca-mmg-pls), o allo sportello unico Cup, o tramite il fascicolo sanitario elettronico.

gi.mo.