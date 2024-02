Una nuova sede di Alleanza Assicurazioni in centro

Alleanza Assicurazioni sbarca con una nuova sede a Cesenatico. La compagnia del Gruppo Generali ha rafforzato la sua presenza in riviera, con una nuova agenzia che è stata inaugurata ieri mattina. Si trova al numero 53 di viale Roma e per l’occasione al tradizionale taglio del nastro è intervenuto anche il sindaco Matteo Gozzoli. "Alleanza Assicurazioni – ha detto il responsabile Alessandro Tomaselli – è vicina alle famiglie, soprattutto in un momento in cui le pressioni economiche e gli effetti dell’inflazione si fanno sentire sul risparmio. Abbiamo voluto rafforzare la presenza in città, al fine di rispondere alla richiesta di protezione e consulenza. La scelta di aprire la nuova agenzia in una delle strade centrali di Cesenatico, è dettata proprio dalla volontà di avvicinare i nostri clienti su tutte le soluzioni. Siamo consapevoli della responsabilità sociale della nostra professione, continuiamo a credere nel valore delle persone e nella relazione di fiducia; per questo intendiamo rafforzare non solo la presenza ma anche le iniziative al fianco della comunità locale". In Emilia Romagna vi sono ventisei sedi di Agenzie Generali e quella di Cesenatico gestisce un portafoglio di 4.000 clienti. La nuova sede si caratterizza per essere smart, moderna e dotata di ampi spazi funzionali a svolgere una consulenza di valore personalizzata.

g.m.