Una nuova sede per la farmacia comunale

Domani sarà inaugurata la nuova sede della farmacia comunale di Cesenatico, l’unica di proprietà pubblica presente sul territorio. Lo comunica la cooperativa Didasko, che dal 2017 sotto il marchio di Farmacia Per Te la gestisce e recentemente ha ristrutturato gli spazi del locale ai numeri 1 e 3 di via don Ercole Fiori, dove viene trasferita la farmacia, la cui attività dunque si sposta dall’attuale sede di via Cesenatico 623 a Bagnarola. L’inaugurazione si terrà domani mattina alle 11, in un momento pubblico in cui interverranno il sindaco Matteo Gozzoli di Cesenatico, Antonio Giovannini presidente di Didasko - Farmacia Per Te e Simone Ascanio direttore della farmacia di Cesenatico. Nella nuova sede ci saranno nuovi servizi, nuovi spazi e parcheggi; l’orario di apertura sarà prolungato, tutti i giorni dalle 8 alle 20. I nuovi locali si estendono per circa 100 metri quadrati e c’è anche un ambulatorio, come presidio di zona dove sono erogati servizi, test diagnostici, telemedicina e assistenza domiciliare. La farmacia comunale garantisce anche assistenza alla clientela, attraverso sistemi di intelligenza artificiale e prenotazione online dei servizi (farmaciaperte.it), con sistemi digitali moderni ed efficienti. Recentemente sono numerose le collaborazioni intraprese con gli enti locali e associazioni no profit, che grazie ai nuovi locali sarà possibile consolidare attraverso l’organizzazione di corsi gratuiti di Primo Soccorso, che forniscono conoscenze teoriche e pratiche per gestire emergenze sanitarie da parte dei cittadini, ma anche l’organizzazione e corsi gratuiti per l’uso del defibrillatore, in cui saranno fornite indicazioni utili alle manovre da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso, fornendo le competenze necessarie per gestire le emergenze e le tecniche di rianimazione cardiopolmonare. La cooperativa Didasko ha anche ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001. La farmacia ha ampliato i suoi servizi, con personale dedicato, giornate specialistiche e apparecchiature all’avanguardia che garantiscono risposte qualitative e immediate, come la misurazione gratuita della pressione; il controllo gratuito del peso e dell’indice Bmi, autoanalisi, elettrocardiogramma, holter cardiaco, holter pressorio, screening dell’udito, giornate gratuite dedicate alla Moc (Mineralometria ossea computerizzata), spirometria semplice, Uv Check per la valutazione della pelle, valutazione dello stato di salute delle vene, Trico Check per la l’esame del capello e del cuoio capelluto, valutazione posturale, test di allergologica, giornate dedicate alla nutrizione, servizi di prenotazione Cup e noleggio di ausili ed apparecchi elettromedicali.

Giacomo Mascellani