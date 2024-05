Una nuova sede per Psicologia

Nasce un nuovo dipartimento di psicologia a Cesena, e verrà consolidata la struttura Multicampus nelle città di Forlì, Ravenna e Rimini: ecco il nuovo piano edilizio dell’Alma Mater per il triennio 2024-2026, che prevede nuovi spazi, posti letto in più, riqualificazioni, sostenibilità ed efficienza energetica. L’investimento previsto è di circa 385 milioni di euro e sono più di cento i cantieri in programma tra Bologna e la Romagna. "Vogliamo puntare sull’innovazione delle strutture didattiche, la riqualificazione di quelle già esistenti, investiremo molto di più anche sulla manutenzione" spiega il Magnifico Rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari. La novità principale riguarda la nuova sede del dipartimento di Psicologia a Cesena, ma anche in altri atenei ci saranno innovazioni. A Forlì verrà completato il Campus, e sarà potenziata l’area di ingegneria nei pressi dell’aeroporto. Ravenna e Rimini invece saranno protagoniste di ottimizzazione degli spazi.