Una nuova sonda ecografica per l’ospedale

Ci sono buone notizie per i pazienti in emodialisi. Ieri è stata infatti introdotta una nuova sonda ecografica Q7 Pocket Ultrasound System, donata da un gruppo di associazioni di volontariato, club service e pazienti, al Centro Assistenza Limitata dell’ospedale di Cesenatico. Il benessere dei pazienti sottoposti a dialisi dipende in larga parte dalla qualità del trattamento depurativo e, in particolare, dalla funzionalità dell’accesso vascolare, ovvero la ’porta’ attraverso cui il sangue viene prelevato e restituito al corpo dopo essere stato depurato. L’accesso vascolare di prima scelta è creato chirurgicamente, collegando un’arteria e una vena del paziente. Questo tipo di accesso garantisce maggiore durata e minore rischio di infezioni rispetto ad altre soluzioni.

La nuova sonda ecografica portatile, dotata di tablet per la visualizzazione in tempo reale, è uno strumento essenziale per la sorveglianza attiva e continua della ’fistola arterovenosa’ attraverso monitoraggi ecografici. Inoltre la sonda potrà essere utilizzata per facilitare le situazioni più complesse dal punto di vista anatomico, ossia per permettere un utilizzo più ampio e sicuro dell’accesso vascolare, migliorando ulteriormente la qualità del trattamento dialitico. Un aspetto particolarmente significativo è che la nuova tecnologia sarà utilizzata non solo dai medici, ma anche dal personale infermieristico del Cal di Cesenatico. Ciò testimonia l’alto livello di professionalità e competenza raggiunto dagli infermieri della Dialisi di Cesena, frutto di anni di esperienza e formazione continua. Il dottor Vittorio Albertazzi, primario della Nefrologia e Dialisi di Forlì-Cesena, ha ringraziato le istituzioni, in particolare i sindaci Matteo Gozzoli di Cesenatico e Roberto Pari di Gatteo, e le associazioni che hanno contribuito, il Rotary Club di Cesenatico Mare con il presidente Klodian Matija, Quelli della scuola vecchia di Cesenatico con il vice presidente Eva Sasselli, e Giorgio Bertozzi. "Questa generosa donazione – ha detto Albertazzi –, ci permetterà di fornire ai nostri pazienti che eseguono dialisi presso il Cal di Cesenatico, un trattamento emodialitico più efficiente a cui consegue un maggior benessere". Un grazie sentito a nome dell’Ausl, è stato espresso anche da parte della direzione di distretto, con la dottoressa Paola Ceccarelli che ha sottolineato questo gesto di grande sensibilità e generosità che si traduce in un concreto miglioramento dell’assistenza. "La sanità pubblica è uno dei grandi temi di questi tempi – ha detto il sindaco Matteo Gozzoli –, e queste occasioni che arrivano dalla generosità del territorio sono preziose".

Giacomo Mascellani