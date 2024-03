Una nuova vita all’ex discoteca Maverik

Sabato prossimo, 9 marzo, avrà luogo l’inaugurazione del Progetto Maverik Lab dedicato alla cura e alla riappropriazione dello spazio temporaneo dell’ex discoteca Maverik a Monte Castello (Mercato Saraceno), luogo simbolo, un tempo, di socializzazione e divertimento per i mercatesi e per tutta la vallata del Savio. Questo progetto rientra nella rigenerazione urbana presente negli obiettivi di mandato dell’Amministrazione Comunale, tesa a rendere più attrattivo il territorio e mantenere attivo e vivace il tessuto sociale e contrastare lo spopolamento.

Questo importante passo è stato raggiunto nel lungo percorso iniziato nel 2021 tramite un progetto finanziato dal Bando Rigenerazione Urbana 2021 per recuperare le funzioni e il riuso temporaneo dell’immobile: il 9 marzo alle 14.30, davanti ai locali dell’ex discoteca in via Giuseppe Verdi, verrà presentato alla comunità il percorso partecipativo di riuso temporaneo dell’ex discoteca che, da settembre e per i prossimi 4 anni, diventerà uno spazio aggregativo per la realizzazione di attività di interesse artistico, culturale, formativo e d’inclusione rivolte alla comunità, in particolare ai giovani del territorio. A questa giornata seguirà un altro evento, sabato 6 aprile.

"Maverik Lab è simbolo di una visione condivisa, di un futuro migliore che costruiremo insieme – considera il vicesindaco, Raffaele Giovannini –. È un progetto di rigenerazione urbana attraverso il quale, con il sostegno delle associazioni locali, ci impegniamo a trasformare entro settembre questo spazio ormai in disuso da diversi anni in un luogo di incontro e cultura".

Edoardo Turci