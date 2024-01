"Una pagina davvero triste per la nostra città"

Assessore allo sport Christian Castorri, Cesena e il suo stadio sono finiti sotto i riflettori della cronaca nazionale, questa volta per ragioni che sarebbe stato molto meglio evitare.

"Quella di domenica è stata una bruttissima giornata per l’intera città, una pagina che mi ha ferito profondamente".

Lei è un grande sostenitore dello stadio senza barriere, l’invasione del padre di Shpendi è stato un significativo passo indietro.

"Lo stadio senza barriere bisogna meritarselo e, inutile girarci intorno, domenica non ce lo siamo meritato. Il gesto di una persona pesa su tutti. Non è così che devono andare le cose. Non si invade il campo, a prescindere dalle barriere. Punto".

Non si insegue neanche un giocatore avversario per ‘vendicare’ il figlio.

"Non possono esserci scusanti, perché se si giustifica questo, allora vuol dire che vale tutto. E perdonatemi: no, non vale tutto".

Si è discusso sul fatto che una sola persona, non un’orda, è sfuggita ai controlli degli addetti al campo. Serve fare di più?

"Serve rispettare le regole. Tanto più se si è genitori di un giocatore. Il nostro stadio ha raccolto ottimi giudizi anche quando ha ospitato competizioni internazionali. Qui è venuta a giocare la nazionale maggiore e qui si sono svolti gli Europei Under 21. Abbiamo bisogno che si parli di questo, non dell’argomento di oggi".

Cristian Shpendi ha un fratello, Stiven, che gioca in A all’Empoli e lui stesso ha le potenzialità per raggiungerlo in quella categoria. Cosa può cambiare ora?

"Gli auguro di continuare il suo percorso nel modo migliore. E allo stesso tempo auguro alla città di Cesena di riprendersi l’immagine che ha sempre avuto: quella di un luogo dove lo sport è accompagnato da valori sani".

Torneranno le barriere?

"Spero non si debba arrivare a quello. Di certo però ci saranno conseguenze, che al di là della loro entità, già ora mi amareggiano molto".

Luca Ravaglia