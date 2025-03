Una panchina gigante tra la natura per promuovere il turismo

Ecco la Big Bench, la panchina gigante, installata fra la natura del Parco del Palagio, che svetta ad ovest di Bagno di Romagna. A comunicarlo la giunta del comune termale, che poi dice: "Siamo lieti di annunciare il completamento dei lavori per l’installazione della Big Bench, un progetto che valorizza il nostro territorio e promuove il turismo locale. L’inaugurazione ufficiale si terrà il 12 aprile, alle 15, con partenza dal Bosco del Benessere. Questa data è necessaria per la certificazione da parte dell’Associazione internazionale e per l’inserimento della nostra panchina nel circuito ufficiale". "Questo progetto, nato da un’idea della precedente giunta – spiega l’amministrazione comunale – è stato realizzato grazie all’impegno volontario di numerose persone e associazioni locali, che oggi vogliamo ringraziare di cuore per il loro lavoro e la loro dedizione. Un grazie speciale va ai membri della Pro Loco di Bagno Franco Camillini, Romano Barchi, Anselmo Lazzari, Giuseppe Gregori, Marcello Rossi, Dario Martinetti. Un contributo fondamentale è arrivato dalla Compagni della Crocina rappresentata da Alfredo Bertozzi e Renzino. Il gruppo volontari ha dato un apporto straordinario grazie all’aiuto di Elvio Mazzoli, Leonardo Mazzoli, Andrea Palai, Massimo Bertozzi, Mariani Massimo, Venturi Alessandro, Leo Bignami, Marco Valgiusti. Un grazie particolare anche agli artigiani Albini e Giovannetti per il loro preziosissimo supporto. La Big Bench di Bagno entra a far parte del Big Bench Community Project (BBCP), un’iniziativa ideata dal designer americano Chris Bangle, nata per valorizzare il territorio, sostenere il turismo e l’artigianato locale".

gi. mo.