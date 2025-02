"Una panchina tricolore per i martiri delle foibe"

Una ‘Panchina del Ricordo’ dipinta con i colori della bandiera nazionale per mantenre la memoria delle vittime delle foibe. E’ la proposta che lancia l’editore cesenate Francesco Giubilei, presidente Fondazione Tatarella e direttore Fondazione Alleanza Nazionale, in occasione del Giorno del ricordo, commemorazione delle vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

"Nelle foibe – afferma Giubilei – persero la vita migliaia di italiani innocenti e circa 350.000 nostri connazionali dovettero abbandonare le loro case e la terra in cui erano nati e cresciuti. Per ricordare questa tragedia in tutta Italia oggi sono previste numerose iniziative e anche a Cesena avverrà la posa di una corona nel giardino dedicato alle ‘Vittime delle Foibe’ a San Mauro in Valle. Una celebrazione meritoria e doverosa ma è necessario che la memoria dei martiri delle foibe venga onorata tutti i giorni e non solo in occasione del Giorno del ricordo".

Giubilei vuole portare a Cesena l’iniziativa lanciata in tutte le città italiane dal Comitato 10 febbraio: "Un’iniziativa che è stata realizzata da numerosi comuni italiani (nei giorni scorsi a Sesto San Giovanni e Tivoli) e che potrebbe adottare anche il comune di Cesena. Nella nostra città sono infatti già presenti alcune panchine colorate per sensibilizzare i cittadini su alcuni importanti temi, aggiungere una panchina tricolore in città rappresenterebbe un doveroso tributo nei confronti delle vittime delle foibe".

"Si tratterebbe – conclude Giubilei – di una decisione in grado di unire le forze politiche e superare le divisioni onorando il ricordo di migliaia di persone uccise la cui unica colpa era quella di essere italiani".