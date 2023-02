Una passeggiata per il risparmio energetico

Anche i bambini più piccoli hanno preso parte all’iniziativa nazionale ‘M’illumino di meno’ a sostegno del risparmio energetico. Ieri a Savignano sul Rubicone i bimbi-sandwich della scuola dell’infanzia Freccia Azzurra hanno fatto una passeggiata ecologica nel centro cittadino per sensibilizzare i concittadini alla salvaguardia dell’ambiente. I piccoli hanno indossato cartelli con il decalogo sul risparmio energetico illustrato da loro stessi, in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili: spegnere le luci quando non servono, preparare una cena antispreco con ricette a basso impatto, rinunciare all’uso dell’auto: meglio andare a piedi o preferire i mezzi pubblici, sensibilizzare chi ti sta vicino sui temi del cambiamento climatico e dell’efficientamento energetico, piantare alberi e fiori, promuovere il riciclo di oggetti che non si usano più, regalandoli o barattandoli, condividere il wi-fi o il viaggio in auto per risparmiare sui consumi, organizzare un evento non energivoro come una cena a lume di candela, fare un gesto sostenibile nella quotidianità, come sbrinare il frigo o mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua, indossare abiti più caldi e abbassare il riscaldamento.

Ermanno Pasolini