Una passeggiata storica a 80 anni dall’assalto alla Rocca Malatestiana

In occasione dell’ottantesimo anniversario dell’assalto partigiano alla Rocca, avvenuto il 9 febbraio 1944, domani l’Anpi cesenate propone alla città una camminata sui luoghi della vicenda con letture di testimonianze storiche. Nel corso degli anni della Seconda guerra mondiale la Rocca Malatestiana fu due volte assaltata da membri della Resistenza locale, tra cui partigiani della 29a Gap: la prima la notte tra il 9 e il 10 febbraio 1944 per liberare Ezio Casadei (che poi morì durante un rastrellamento in aprile); la seconda il 15 maggio successivo. La passeggiata partirà da Porta Montanara alle 14:45. Alle 17 nei locali di via Roverella sarà inaugurata una mostra di illustrazioni. Info 333.6678611 oppure 333.1475919.