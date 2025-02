Una passione olimpica. Il tiro con l’arco fa centro

Oltre cinquant’anni di storia e di passione per una disciplina, il tiro con l’arco, che di certo non è sulla bocca di tutti, ma che è ben salda nello spirito di chi la pratica. L’Asd Arcieri di Cesena ha superato il mezzo secolo di vita coltivando l’entusiasmo di generazioni di sportivi che si sono conosciuti formando ormai una solida comunità di amici, oltre che di atleti.

"Contiamo su una sessantina di iscritti – racconta il presidente Davide Fiorini – un numero che manteniamo costante nel tempo, grazie alla fidelizzazione dei nostri tesserati, legata prima di tutto al fatto che questo sport, quando ti conquista, poi ti rimane dentro".

Qual è la scintilla che accende l’entusiasmo?

"I grandi eventi, senza dubbio. Inutile negare che durante le olimpiadi questa disciplina riceve un’attenzione che nel corso degli altri momenti dell’anno manca. Marco Galliazzo, coi suoi successi, è stato un apripista per tanti".

Sono passati anni.

"Vero, ma ad ogni edizione degli eventi internazionali più quotatati, si attiva una nuova ‘spinta’. Detto questo, guardare il tiro con l’arco in tv è una cosa, praticarlo è un’altra. Il fascino della disciplina c’è e si vede, però il mettersi alla prova richiede impegno e dedizione".

Servono tecnica, concentrazione e pazienza.

"I risultati in ogni caso non tardano ad arrivare e in particolare chi ha talento riesce molto in fretta a metterlo in luce. Grazie prima di tutto alla competenza dei tecnici che lo seguono. Il tiro dell’arco ha una sua filosofia, basata su un approccio difficilmente ritrovabile in altre discipline, che in ogni caso paga sempre, aiutando a maturare cementando l’autostima e aiutando a trascorrere bei momenti. Anche perché è vero che in gara siete tu, il tuo arco e le tue frecce, ma è pure vero che sulla linea di tiro ci sono contemporaneamente altri atleti, coi quali spesso si stringono amicizie durature".

Lo sport è un antidoto contro tanti stili di vita sbagliati.

"Cito soltanto un esempio: nel nostro caso, quando andiamo in gara, chiedo che gli atleti dimentichino i telefonini: scocchi la freccia, poi torni al tuo posto e intanto condividi con chi ti sta vicino quello che è successo: hai fatto bene? Hai sbagliato? Perché?".

Parliamo delle gare.

"Siamo nel periodo dell’anno nel quale ci si avvicina al passaggio tra le competizioni indoor e quelle outdoor. I nostri atleti vanno dai 12 anni in avanti, col gruppo master che ci sta regalando davvero tante soddisfazioni a livello regionale. Diciamo che in Emilia Romagna ci conoscono… E ci temono".

La fidelizzazione dei giovani è imprescindibile.

"Siamo orgogliosi di poter dire che sta avvenendo. Questo grazie anche alle strutture che siamo in grado di mettere a disposizione degli atleti e che a nostra volta possiamo utilizzare grazie al Comune che le ha realizzate".