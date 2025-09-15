Una ’pazza’ Giostra in piazza. Il quartiere Cesuola vince il Palio

E’ successo di tutto nell’edizione 2025 della Giostra di Cesena, andata in scena ieri pomeriggio in piazza del Popolo rievocando l’antichissima tradizione che ha accompagnato la storia della città fin dall’epoca medievale. Davanti a un migliaio di spettatori, Attilio La Mura col suo cavallo Ares ha regalato al quartiere Cesuola la conquista del palio e lo ha fatto al termine di un pomeriggio ricco di imprevisti e colpi di scena.

Il primo ha riguardato Massimiliano Bernardinello, che alle redini di Diamante rappresentava il Cervese Sud: per lui è arrivata una squalifica dettata da una posizione non corretta della lancia durante la lizza, ripetuta per due volte. A quel punto, con tre binomi rimasti in gara, i problemi sono iniziati per Alessandro Morelli, il cui cavallo Emperador, ancora non avvezzo a questo genere di manifestazioni, si è innervosito, spingendo gli organizzatori a farlo uscire dai giochi. Il fair play tra cavalieri ha permesso a Morelli di restare comunque in gara, salendo in sella a Diamante, che dopo la squalifica del suo cavaliere era comunque rimasto nell’area della giostra. Morelli è così riuscito a raggiungere la finale, nel corso della quale si è però arreso a La Mura. Per il vincitore del Palio si tratta del secondo successo conquistato a Cesena, il primo in rappresentanza del quartiere Cesuola.

A impreziosire la giornata tenendo compagnia al pubblico prima dell’inizio della giostra vera e propria, sono state le esibizioni degli sbandieratori e la sfilata dei rappresentanti di tutti e 12 i quartieri cittadini, che hanno preceduto i figuranti che indossavano abiti d’epoca.

Luca Ravaglia