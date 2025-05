Una ’Perduta giovinezza’ stasera sul palco del Bonci

Questa sera alle 20.30, il Bonci ospita "Perduta giovinezza", spettacolo conclusivo del progetto Intrecci all’interno di CreAzioni-Festival di teatro e scuola "Elisabetta Turroni". Un lavoro corale che coinvolge studenti degli istituti Monti, Righi, Alpi, Versari Macrelli e Pascal Comandini, guidati dal regista Michele Di Giacomo, dalla drammaturga Teresa Vila e dal sound artist Demetrio Cecchitelli. La piéce nasce da un confronto con Risveglio di primavera di Frank Wedekind, dramma tedesco di fine Ottocento. Temi come il passaggio all’età adulta, la scoperta della sessualità, il peso delle aspettative familiari e sociali, vengono riletti con lo sguardo delle nuove generazioni e restituiti in una riscrittura nata da domande urgenti e autentiche: Quanto ci parla ancora questo testo? Come possiamo raccontare la nostra età oggi?

Lo spettacolo sarà replicato domani alle 10, per le scuole. Alle 14, l’attrice Laura Redaelli guiderà il laboratorio "Io sono noi" L’esperienza asinina della non-scuola del Teatro delle Albe, un assaggio delle pratiche teatrali del regista Marco Martinelli e attivate da anni nelle scuole.