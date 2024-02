Una piega per lo Ior: parrucchieri in campo per le donne malate Sei piazze della Romagna si uniscono per sostenere le donne affette da tumore. L'evento "Una Piega per lo IOR" offre lavaggio e piega dei capelli a chiunque partecipi, con un contributo minimo di 20 euro, per sostenere il Progetto Margherita e i servizi gratuiti contro il cancro al femminile.