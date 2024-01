Una pietra per non dimenticare: "Onoriamo i cesenati deportati nei campi di concentramento"

Ci sono anche due cesenati tra le persone onorate dal Comune di Sesto San Giovanni tra i cittadini deportati nei campi di concentramento. Per ’non dimenticare’ sono state collocate sui marciapiedi a Sesto San Giovanni 15 ’pietre di inciampo’, blocchi ricoperti da una piastra di ottone per ricordare la memoria dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. I due cesenati, che per lavoro e per ragioni politiche dovettero abbandonare Cesena trasferendosi in Lombardia, sono Natale Canducci e Mario Piraccini che fino al momento dell’arresto, e successivamente della deportazione in Germania, si sono battuti per la libertà e per i valori della democrazia. "Siamo grati al Comune di Sesto San Giovanni e all’associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti – commenta il sindaco Enzo Lattuca – per aver onorato la memoria di questi nostri concittadini. Arrivati in Lombardia, Canducci e Piraccini continuarono a difendere con fermezza i propri ideali tutelando le loro famiglie e tutti coloro che non si sono mai riconosciuti nel fascismo. Hanno combattuto per difendere la libertà e per assicurare ai loro figli un futuro libero, lontano da quel presente di oppressione. È essenziale fare memoria di quanto accaduto, comprese le pagine nere della storia italiana, in modo da guardare avanti contrastando i pericolosi rigurgiti fascisti e mantenendo sempre viva la consapevolezza dei valori per cui molti nostri concittadini si sono battuti trovando spesso la morte".

Sesto San Giovanni, medaglia d’oro al valor militare, negli anni del secondo conflitto mondiale e dell’occupazione si oppose allo smantellamento dei suoi impianti, che all’epoca rappresentavano un quinto dell’industria nazionale, incrociando le braccia contro il regime nazifascista. Le fabbriche di Sesto Breda e Falck furono quelle col più alto numero di deportati: 573 lavoratori furono prelevati per essere trasferiti nei campi di concentramento. Di questi, ben 233 non hanno più fatto ritorno. Tra loro anche Canducci e Piraccini. Natale Canducci nacque nel 1897 a Ronta di Cesena, nel 1935 dovette lasciare la città con la moglie e le tre figlie piccole perché su di lui, educato all’antifascismo incombeva la violenza delle Camicie Nere. Lavorò come aggiustatore meccanico alla Falck Concordia, dove divenne attivo nella 184ª Brigata SAP ’Luciano Migliorini’.

Fu arrestato mentre era in fabbrica e accusato come promotore del Partito Comunista. Venne inizialmente trasferito a Gusen, ma presto separato dai compagni: sulla base della sua professione venne inviato nelle officine del sottocampo di Schwechat, in cui si costruivano parti di aerei, infine a Wien-Floridsdorf, dove morì, a 47 anni, dopo sette mesi di privazioni, per ’insufficienza circolatoria’. La famiglia seppe ufficialmente della sua morte solo nel 1948.

Mario Piraccini nacque nel 1903 a Cesena e trasferitosi a Sesto, assunto alla Falck, non nascondeva le sue idee di socialista. Il 5 agosto del 1943 il suo nome fu letto nell’elenco dei chiamati per l’invio a Mauthausen. Venti giorni dopo fu trasferito al terribile Lager di Gusen. La sua resistenza fisica durò solo 3 mesi: il 26 novembre moriva a 39 anni di setticemia per una ferita al braccio.