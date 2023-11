Una piuma nel destino di due regine rock

Lo spettacolo ’Maria Stuarda’, andato in scena al teatro Bonci, ci ha subito incuriositi e rapiti. L’atmosfera magica creata dal sipario di velluto rosso con una brillante scritta dorata. I costumi delle protagoniste sono stati curati da Dolce&Gabbana che ha reso i due personaggi contemporanei e ne ha esaltato le personalità, gli altri attori hanno indossato costumi più semplici per dare risalto alle due regine. L’intero spettacolo è stato accompagnato dall’eccezionale musicista Giua, che a enfatizza i momenti più importanti, creando un’atmosfera accattivante dai toni rock. Molto originale risulta la scelta del regista di affidare molti ruoli maschili ad interpreti donne. Inoltre durante l’intera opera gli attori sono stati sempre in movimento creando scene dinamiche. Un’altra particolarità dello spettacolo è che l’assegnazione dei ruoli delle regine Maria ed Elisabetta, è stata presa all’inizio dello spettacolo tramite un espediente scenico. Luce, si alza il sipario: la casualità della caduta di una piuma spartisce i ruoli di Maria ed Elisabetta tra le due talentuose attrici Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi, che ogni sera, soltanto all’inizio dello spettacolo scoprono insieme al pubblico se vestiranno i panni di Maria Stuarda o di Elisabetta, le due regine protagoniste della storia. Splendida prova delle attrici, che il regista Livermore ha saputo valorizzare, così come viene evidenziato il ruolo del destino, che spesso è elemento fondamentale della storia. Il capolavoro romantico di Shiller rivisitato dal regista Davide Livermore riesce a trasmettere in modo attuale le dinamiche personali e politiche della tragedia con al centro il ruolo della donna creando uno spettacolo immersivo e avvincente. Il testo è formale e racconta avvenimenti storici in maniera contemporanea. Tutti gli attori e attrici hanno saputo interpretare in modo umano e profondo i propri personaggi trasmettendone gli stati d’animo in modo esemplare. Le voci sono usate sapientemente e vengono accompagnate da movimenti drammatici e molto espressivi. Il tutto è accentuato dall’impeccabile illuminotecnica che funge da collante tra scenografia e attori, esaltandone la drammaticità. Il linguaggio era talvolta complesso ma comprensibile grazie alla chiara performance. E se vi dicessimo che il divenire di tutto dipende dalla sorte? Ruoli che variano unicamente dal caso trasformando ogni sera lo spettacolo sotto gli occhi degli spettatori. Interpretazioni forti che ci calano in una storia armoniosa, rinforzata da voci e luci legate tra loro in una ricca recitazione. Davide Livermore, attraverso scenografie costruite seguendo criteri basati su luci e ombre, ci racconta perfettamente la storia delle due regine, con Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi che si immedesimano nei panni delle due protagoniste trasportandoci a pieno all’interno della storia.