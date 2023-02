Una poltrona europea per Lattuca

Sindaco di Cesena, presidente della Provincia di Forlì-Cesena e ora anche membro del Comitato europeo delle regioni a Bruxelles, l’assemblea dei rappresentanti locali e regionali dell’Unione europea che consente agli enti substatali di intervenire a livello europeo. Un incarico di rilievo per Enzo Lattuca, che ieri, unico rappresentante dell’Emilia-Romagna, ha preso parte ai lavori della commissione Politica economica (Econ) che coordina il contributo dei suoi membri su questioni relative alla politica economica e industriale, quali la politica in materia di concorrenza e aiuti di Stato, gli appalti pubblici, la politica per le Pmi e l’imprenditorialità, la governance economica e il semestre europeo, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, il mercato interno e il mercato unico digitale.

Le attività del Commissione politica economica comprendono anche la politica economica e monetaria, la politica fiscale, il commercio internazionale e le tariffe (comprese le questioni relative all’Organizzazione Mondiale del Commercio) e le finanze localiregionali.

"Ringrazio l’Unione delle province d’Italia e il presidente della provincia di Lucca Luca Menesini, di cui sono membro supplente, per avermi dato questa importante opportunità – commenta Lattuca – Sono orgoglioso di poter fare parte della delegazione italiana insieme ad altri sindaci, come Dario Nardella e Antonio De Caro, e presidenti di Regione come Alberto Cirio, e di poter rappresentare gli enti locali italiani in questo importante organo consultivo dell’Unione europea. Già nella prima seduta abbiamo esaminato il dossier relativo alla vigilanza sulle banche di piccole dimensioni e operanti a livello locale (per noi banche di credito cooperativo in particolare), ed è stato importante richiedere una modulazione equa e proporzionata degli adempimenti burocratici che rischierebbero di zavorrare l’attività di questi importanti istituti di credito".

"Sono a disposizione – conclude Lattuca– degli altri enti emiliano-romagnoli, a partire dalla Regione, per sostenere le istanze e gli interessi del nostro territorio". La delegazione italiana al Comitato europeo è formata da 24 membri e da 24 supplenti nominati in accordo dalla Conferenza delle region, dall’Anci, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e dall’Unione delle province (Upi).