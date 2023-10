‘Una porta sul cielo’ per riflettere sul protagonismo delle donne

Terza edizione del concorso ‘Una porta sul cielo’ Il Comune di Cesena – Assessorato ai Diritti e alle delle Differenze, F.I.D.A.P.A B.P.W – Sezione Cesena-Malatesta, Associazione A.D.A.R.C e Officina dell’arte Cesena, indicono una selezione di opere di artiste visuali residenti e operanti in territorio nazionale. La terza edizione del concorso d’arte ‘Una porta sul cielo’, presente all’interno del Progetto ‘Tra maschile e femminile’, ha lo scopo di stimolare una riflessione sul tema delle forti inquietudini e dei grandi cambiamenti culturali, che investono la società odierna sulla questione dei generi, nonché dare spazio e visibilità sulla scena artistica alla narrazione delle donne, tradizionalmente penalizzate dai circuiti espositivi e dal mercato dell’arte. Ogni artista può partecipare proponendo una sola opera inedita realizzata appositamente per la partecipazione al presente concorso tematico. La scelta delle dimensioni, dei materiali, delle tecniche, dei linguaggi e degli stili espressivi è da considerarsi totalmente libera. Il materiale visivo e descrittivo relativo all’ opera che si intende proporre dovrà pervenire insieme all’allegata scheda d’iscrizione via mail all’indirizzo: unaportasulcielo@comune.cesena.fc.it, entro il 31 gennaio 2024 unitamente all’attestazione di versamento di un contributo per spese di segreteria di 25 euro. Le opere selezionate daranno luogo ad una esposizione collettiva presso la Chiesa di Sant’Agostino in Cesena, che si terrà dal 6 al 21 Aprile 2024, curata da Associazione A.D.A.R.C.Per maggio informazioni: barducci_cr@comune.cesena.fc.it o contattare il numero: 0547 355758