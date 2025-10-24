Una rassegna ’Michro’: si parte domani sera i sogni di Morgan

Theatro Aps inaugura ’Michro’, una nuova rassegna di teatro contemporaneo. Sette appuntamenti da domani ad aprile 2026: dal teatro civile alla comicità, tra nomi affermati e nuove voci. "Con Michro vogliamo offrire al pubblico la possibilità di incontrare prospettive differenti sul presente. Non solo intrattenimento, ma anche stimolo al confronto e alla crescita collettiva, con spettacoli legati a temi attuali, alla disabilità e ai problemi della società odierna. Saranno spettacoli emozionanti, divertenti, stimolanti, che ricopriranno un ampio spettro emotivo attraverso svariate discipline teatrali" dichiara il presidente di Theatro Ettore Nicoletti.

Si parte domani con ’Gli stupidi sogni di Morgan’ (Castaldo/Sintucci): Morgan è un pupazzo eccentrico, euforico e malinconico insieme. Il simbolo di una generazione di outsider. Martedì 18 novembre spazio a ’Grazie per il complimento’ di Andrea Tiani, con Rita Castaldo e Matteo Sintucci, mentre Sabato 13 dicembre ’Recital’ di Walter Leonardi. Sabato 17 gennaio ’Con rabbia e con amore’ di Alberto “Bebo” Guidetti; sabato 14 febbraio ’Spettacolo senza senso’ della compagnia Ganimede; sabato 28 marzo ’Bruciateli tutti’ di Antonio Brugnano; sabato 11 aprile ’Sedie’ di Ettore Nicoletti, con la Compagnia Theatro.

Tutti gli spettacoli si terranno alle 21 presso la sala Theatro (cortile Auser Cesena, ingressi da Vicolo Portaccia e Corso Comandini 7). I biglietti saranno disponibili sul portale TicketSms e sul sito theatro.it. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito o scrivere a info@theatro.it.