Una sala della biblioteca intitolata a Paola Sobrero

Savignano sul Rubicone dedica una sala della biblioteca comunale a Paola Sobrero, direttrice e fondatrice dell’allora centro culturale di palazzo Vendemini. È l’omaggio che l’amministrazione comunale vuole tributare all’indimenticata responsabile del settore Cultura del Comune, a un anno dalla scomparsa avvenuta il 12 marzo 2024. Un segno tangibile della gratitudine dei savignanesi per il contributo competente, profondo, accurato e qualificato di Paola Sobrero alla vita culturale della città e all’operato delle istituzioni cittadine. Il taglio del nastro si terrà venerdì alle 17 nell’ambito del programma "Quante storie nella storia", all’interno dell’annuale appuntamento con la Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio, promossa dalla Regione Emilia Romagna. Per l’occasione saranno proiettate immagini della Savignano del passato, raccontate da Elisa Domeniconi della Cooperativa Koinè. LHa detto Nicola Dellapasqua sindaco di Savignano sul Rubicone: "Se Savignano custodisce uno dei più importanti archivi fotografici della Regione e dispone di una biblioteca il cui fondo si compone a oggi di 80mila volumi e quasi 200.000 contenuti digitali, certamente lo deve a Paola Sobrero. Dedicando a lei una sala di palazzo Vendemini, ricordiamo le ore trascorse esaminando e studiando documenti, fotografie. Accedendo a quella sala la ricorderemo ogni volta tra i libri".

Ermanno Pasolini