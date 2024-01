"Una Scuola Grande per gli attori del futuro"

Entro lunedì è possibile iscriversi al laboratorio teatrale per adolescenti "La Scuola Grande. Dell’infima conoscenza", diretto da Chiara Guidi e Vito Matera di Societas. Il corso, programmato a partire dal 13 febbraio, nella sede Societas al teatro Comandini, è aperto ad un massimo di 15 partecipanti tra i 14 e i 18 anni, avrà una durata di 30 ore ed è a frequenza gratuita in orario pomeridiano, un giorno a settimana. L’iniziativa rientra in "Puerilia", giornate di puericultura teatrale. Una composizione scenica conclusiva verrà presentata al teatro Comandini nel corso della 24esima edizione del Festival del teatro scolastico "Elisabetta Turroni" organizzato da Ert-Teatro Bonci. A Chiara Guidi è andato il premio "Ivo Chiesa - La scuola 2021" , riconoscimento legato all’ambito pedagogico, istituito dal Teatro nazionale di Genova nel centenario della nascita di Ivo Chiesa, impresario e drammaturgo, e nel 2020 la rivista Eolo dedicata all’universo del Teatro per ragazzi le ha tributato l’Eolo award "Riconoscenza".

Chiara Guidi, perché chiamare Scuola grande il laboratorio?

Il nome ci è stato ispirato da una visita, a Venezia, del la Scuola Grande intitolata a San Rocco, il santo che veniva invocato a protezione, nelle epidemie. Un luogo bellissimo, del XIII secolo, che aveva uno scopo caritativo, ma seppe circondarsi di arte chiamando artisti di rilievo ad abbellirlo quali Carpaccio, Tintoretto, Jacopo Palma il Giovane, Tiepolo".

Come si passa da quella scuola veneziana, alla vostra?

"Attraverso il concetto di arte, bellezza, incontro, esperienze. Questa edizione è stata preceduta da un analogo laboratorio condotto all’aperto, nell’agosto del 2020, alla sferisterio della Rocca, pertanto si conferma in noi l’idea di accostare gli incontri al concetto di scuola, intesa non come didattica, ma come ambiente abituale che gli adolescenti frequentano e dove hanno sperimentato, sentito e ancora provano sulla loro pelle le ferite psicologiche prodotte da quella epidemia che è stato il Covid. Grande è per evidenziarne l’importanza, per dare peso al fatto di ritrovarsi e sperimentare il linguaggio del teatro, che aiuta a comprendere chi siamo, cosa pensiamo, a vedere oltre ciò che appare".

Di prassi si dà all’aggettivo ‘infimo’ una connotazione negativa. Qui non è così.

"Infatti, significa andare a fondo, non fermarsi alla superficialità, riconoscere la realtà nell’immediatezza del contatto, ma chiedersi di vedere di più. I partecipanti saranno chiamati ad esercizi individuali, mentre gli altri osservano e poi corali, e ognuno darà la propria interpretazione, e la risposta non sarà unica perché l’arte non dà spiegazioni di ciò che accade e non porta un solo significato, ma è aperta ad ogni angolo di osservazione. Scuola Grande interroga le cose della realtà attraverso esercizi che coinvolgeranno il corpo, la voce, le luci e i suoni, sperimentando come sul palcoscenico tutto diventi più visibile e scopriremo che ogni oggetto può svelare delle storie".

Un oggetto?

"Sì, in questo caso una porta, di fronte alla quale i giovani partecipanti asseconderanno la propria immaginazione: la porta si aprirà, vogliamo che si apra, cosa c’è dall’altra parte? E pian piano si tesseranno i fili di una storia che poi sarà mostrata al pubblico, anche se la rappresentazione finale non è lo scopo primario del laboratorio".