Una scuola per tate dai 18 anni in su

Nanny school è la scuola di formazione per tate avviata a Cesena nel 2016, che ha formato oltre 250 tate fino ad oggi. Non è solo formazione ma anche un network per aiutare le tate a raggiungere nuovi traguardi lavorativi e trovare famiglie che necessitano di una tata. I requisiti di ingresso sono la maggior età, un colloquio conoscitivo iniziale e la partecipazione a un minimo di lezioni che consenta l’accesso all’esame finale. "La figura della baby-sitter – dice la responsabile di Nanny-School Elena Babbi – è entrata a far parte del quotidiano di molte famiglie. La tata è una persona importante perché ad essa i genitori affidano il loro bene più prezioso: il proprio figlio. Le caratteristiche di una tata sono le conoscenze e la formazione specifica in tema di educazione, la professionalità e tanta empatia con cui ci si approccia al bambino e alla famiglia. La tata diventa un vero e proprio punto di riferimento nell’educazione dei figli, collaborando con i genitori in un progetto comune". Il corso è rivolto a chiunque sia interessato a occuparsi dei bambini. Dà la possibilità di proporsi in famiglia, hotel, asili e altre strutture. "Abbiamo molte richieste da parte degli hotel della Romagna per baby-sitter nella stagione estiva. Al momento stiamo cercando dieci baby sitter per le zone di Miliano-Marittima, Cervia e Pinarella – dice Elena Babbi – due persone per Cesenatico e Villamarina e due tate per Riccione. Si tratta di un lavoro part-time. Negli hotel facciamo un servizio di nido baby-parking, che si svolge al pomeriggio". Il prossimo corso si terrà nei weekend 6-7 aprile e 13-14 aprile a Cesena presso il poliambulatorio Kymeya in via Giordano Bruno 160. Il corso affronta il ruolo della tata e il mondo del bambino dai 0 ai 12 mesi, lo sviluppo pedagogico del bambino, lo sviluppo del linguaggio e dell’apprendimento, l’alimentazione. Per info e iscrizioni: nannyschool@kimeya.it, tel 392/9630813.