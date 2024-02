"Una scuola per valorizzare i nostri giovani"

Un incontro interessante e proficuo quello promosso nei giorni scorsi da Confartigianato a Mercato Saraceno fra la sindaca Monica Rossi e il responsabile di territorio Maurizio Crociani, il responsabile Area relazioni istituzionali Eugenio Battistini e quello di area economica e finanziaria Riccardo Cappelli. E questo nell’ambito del ciclo di incontri in tutti e quindici Comuni del comprensorio, nel corso dei quali vengono anche raccolte le disponibilità a mettersi al servizio come ambasciatori di Confartigianato nel territorio, partecipando direttamente al rinnovo delle cariche sociali. Tra i punti messi a fuoco vi sono l’accesso alle infrastrutture che nella vallata del Savio continua ad essere difficile per famiglie ed aziende; tra i divari principali, rispetto ai centri cittadini, emerge il mancato accesso alla banda larga, la connessione internet veloce che è sempre più un fattore abilitante per fare impresa. Istanze queste, che pongono il sindaco in carica (che si ripresenta per il terzo mandato alla elezioni prossime) non solo nel ruolo di ascoltatore, ma anche di recettore in ordine alle istanze, richieste, proposte e sollecitazioni. In tal senso anche sul tema della viabilità, imprese e cittadini, chiedono una pronta riapertura dello svincolo E 45 di Mercato Saraceno chiuso dal maggio scorso, come pure sulle politiche urbanistiche (rispettando il principio del consumo di suolo zero e della tutela ambientale) che non devono penalizzare le piccole imprese, semplificando, ad esempio, i cambi di destinazioni d’uso per laboratori artigianali e negozi. Altro aspetto rilevante, sollevato da imprese e Confartigianato, è il reperimento di manodopera e profili specializzati in vallata ed è convinzione che l’insediamento di un nuovo Istituto di specializzazione superiore biennale post diploma, su cui sta lavorando il Comune di Mercato possa rappresentare una opportunità per valorizzare e trattenere talenti. La sindaca Monica Rossi, dal canto suo, ha ringraziato e fatto anche il punto sul risanamento delle frane che hanno falcidiato territorio dopo l’alluvione. mettendo in luce quanto Confartigianato e le sue imprese si siano messe a disposizione generosamente nei successivi al disastro per prestare soccorsi e aiuti, in particolare con l’operato del responsabile Maurizio Crociani. Per Confartigianato il Comune deve svolgere un ruolo di facilitatore dello sviluppo, creando in un territorio svantaggiato le premesse del fare impresa, grazie anche al sostegno della pianura circostante in una logica di sinergia solidale.

Edoardo Turci