Una serata con la Vedova Fioravanti Lina Volonghi tra tv e letteratura

La città di Cesenatico dedica una giornata speciale all’opera "La vedova Fioravanti" dello scrittore Marino Moretti. L’appuntamento è alle 21 in piazza delle Conserve, dove interverranno lo scrittore Matteo Cavezzali, il quale ha firmato la prefazione del volume, insieme alla giornalista Alessandra Urbani. Saranno loro a dialogare e discutere di un’opera ancora attuale, un vero e proprio capolavoro, insieme a Paolo Bonora e Beatrice Masini di Bompiani. Il dialogo farà da introduzione alla suggestiva proiezione dello sceneggiato che ne fu tratto all’epoca dalla Rai. Sarà una occasione unica per rivivere insieme le parole e le atmosfere di Marino Moretti. "La Vedova Fioravanti" è un romanzo scritto nel 1941 e ripubblicato da Bompiani nel 2022. Per quanto riguarda la televisione, l’adattamento della Vedova Fioravanti fu affidato ad Antonio Nediani, che alcuni anni fa decise di donare le carte epistolari intrattenute con Moretti in quella circostanza proprio all’istituto di Cesenatico. La versione cinematografica, trasmessa dalla Rai sul primo canale nell’autunno del 1976, per la regia di Antonio Calenda, fu magistralmente interpretata da Lina Volonghi nel ruolo della protagonista Mitelda. All’epoca, Calenda disse: "Basta con la moda, al limite puntigliosa, di voler ravvisare in opere antiche risvolti attuali. Per me "La vedova Fioravanti" è soltanto un libro ricchissimo sotto il profilo psicologico e, inoltre, una testimonianza fedele e gustosa di una regione italiana, la Romagna. Al limite, mi propongo, cercando di essere il più fedele possibile all’autore, di rievocare le vicende da lui descritte nel clima fascista degli anni ‘30, mortificato da una somma grettezza e di atteggiamenti provinciali". Nel lavoro di ricerca, Alessandra Urbani ha recuperato un’intervista fatta a Lina Volonghi in occasione dell’uscita dello sceneggiato, che mette in luce la sua passione per Marino Moretti.

Giacomo Mascellani