Una serata di cultura in memoria di Campana

Italia Nostra celebra la memoria dell’architetto Stefano Campana con una serata di cultura e spettacolo insieme al Comune di Sogliano al Rubicone. A Stefano Campana, figura di spicco che ha dedicato la sua vita e la sua carriera alla valorizzazione del territorio dell’Alta Valle dell’Uso e dei suoi preziosi tesori viene dedicata la serata, che si terrà questa sera alle 21.15 presso il Palazzo della Cultura in piazza Garibaldi 19 a Sogliano al Rubicone. La serata prevede una riduzione teatrale dell’opera ’Casa d’altri’, scritta da Silvio Castiglioni, noto attore e ricercatore teatrale. Stefano Campana ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama dell’architettura e del patrimonio culturale della regione. Italia Nostra vuole rendere omaggio a questo grande uomo e al suo prezioso contributo, a venticinque anni dalla sua scomparsa. Campana è l’architetto di Bellaria scomparso a soli 41 anni il 3 luglio 1998. È stato uno degli architetti più apprezzati della nostra zona, anche per i suoi progetti di recupero di antiche chiese e abbazie, fra le quali la millenaria abbazia di Montetiffi e il complesso monastico romano, la chiesa di San Biagio in Vallecchio di Montescudo, la chiesa della missione diocesana a Kucova in Albania. Ha tenuto più di 40 mostre in tutto il mondo, sull’architettura.

e.p.