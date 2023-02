Una serata di jazz d’autore al Jam Session

di Giacomo Macellani

’Chinese Sundays’ è il titolo dello spettacolo che si terrà domani sera, a partire dalle 21.30, al Jam Session di Cesenatico, dove sul palco si esibirà il Stefano Bedetti Organ Trio con Yazan Greselin e Maxx Furian. Questo live prende il nome dall’ultimo disco, appunto ’Chinese Sundays’, edito nel 2022 da Bedetti, che è il frutto degli ultimi anni vissuti in Italia dall’artista dopo il suo rientro da New York. L’album è caratterizzato da composizioni nate dalla penna del sassofonista, con musiche profondamente legate alle radici del jazz, ma con delle contaminazioni e tagli originali per uno sguardo contemporaneo che va oltre gli stereotipi. Yazan Greselin e Maxx Furian, in grande empatia con Bedetti, hanno dato un contributo fondamentale alla realizzazione del disco e per gli appassionati il concerto di domani sera è l’occasione per conoscere ancora meglio degli artisti di alto profilo.

Stefano Bedetti, sassofono tenore e soprano, compositore ed arrangiatore, ha iniziato a suonare da giovanissimo e a 19 anni era già sulla scena jazz al fianco del mitico Giulio Capiozzo, col quale registrò ’Chernobil 7991’ nel 1997 con la formazione degli Area. In seguito la sua attività musicale si è divisa fra l’Italia e New York, dove si trasferì nel 2009, con collaborazioni in concerto e in sala d’incisione che lo hanno visto protagonista in tante occasioni e sempre con grandi musicisti.

Yazan Greselin all’organo Hammond, di solida formazione pianistica ed anche batterista, collabora con molti artisti di fama internazionale e le sue ultime incisioni sono ’Happy Circles’ col The Origin Trio e ’Lejos’ col The 3 Pockets.

Maxx Furian è un batterista che trent’anni fa, nel 1993 si trasferì a Los Angeles per perfezionarsi con Chad Wakerman; in carriera ha suonato per gruppi importanti e ne ha anche fondati lui stesso, tra cui la Drummeria, formazione con cinque batteristi (Paolo Pellegatti, Christian Meyer, Walter Calloni, Ellade Bandini e lo stesso Furian), il Maxx Furian Jazz time, l’Exploring Trio ed i Timelin3.

Il prossimo appuntamento del Jazz Club al Jam Session di Cesenatico è mercoledì 22 febbraio, quando sul palco si esibiranno dal vivo i ’Three generations’, con Chicco Capiozzo alla batteria, Leo Caligiuri al piano e Ares Tavolazzi al basso. È consigliata la prenotazione del tavolo telefonando al 0547 404144.