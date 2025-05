Una serata sulla forza delle donne

Diletta Zavatta, cordinatrice di Fratelli d’Italia di San Mauro Pascoli, organizza nella sala Gramsci l’evento su "La Forza delle Donne", una serata dedicata alle storie, ai talenti e alla forza creativa delle donne, protagoniste del nostro territorio e della cultura contemporanea. L’appuntamento si aprirà alle 19 con l’apertura della sala e la possibilità di visitare una piccola esposizione artistica firmata da Dolores Battistini e Tonina Asci: due autrici che, attraverso le loro opere, raccontano l’universo femminile e non solo, con sguardo intenso e poetico. L’incontro sarà moderato dalla giornalista e conduttrice Cristina Tassinari, volto noto per il suo impegno nella comunicazione e nella promozione della cultura e delle pari opportunità. Durante la serata interverranno: Annalisa Raduano, imprenditrice, giornalista pubblicista ed ex amministratrice camerale, da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze; Caterina Tisselli, poetessa; Cristina Savani, docente del Cercal (Centro Internazionale per la Calzatura), stilista ed esperta di tradizioni tessili, organizzatrice di mostre; Carla Brigliadori, chef e ambasciatrice del gusto emiliano-romagnolo nel mondo. Concluderà la serata il saluto dell’onorevole Alice Buonguerrieri, deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

e.p.