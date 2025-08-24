Una settimana di grandi burattinai al castello di Sorrivoli

La festa dei grandi burattinai al castello di Sorrivoli è giunta alla sua 38esima edizione. Si comincerà domani sera alle 21.15 con Alessandro Guglielmi della compagnia Manintasca e lo spettacolo ’Ristorante Belzebù’.
Martedì la compagnia La vecchia soffitta presenterà lo spettacolo ’Naso d’argento’. Mercoledì arriva la compagnia Fema teatro, con Elis Ferracini e Maurizio Mantani che proporranno lo spettacolo ’Una storia d’Imelda’.
Nell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, la festa di Sorrivoli non poteva non ricordare quegli avvenimenti con uno spettacolo che racconta la tragedia del fascismo, della guerra e la gioia della Liberazione.
Giovedì arriva dalla Toscana Enzo Cozzolino con il suo Teatro glug che presenterà ’La grande sfida tra il riccio e la lepre’. A seguire la pugliese Valentina Vecchio presenterà lo spettacolo ’Maneggiare con cura’.
Venerdì grande ritorno della compagnia Nasinsù – Officina duende con lo spettacolo ’Attenti al bebè’. Sabato sarà la volta del burattinaio Mattia Zecchi con lo spettacolo ’L’Acqua miracolosa’.
Domenica alle 18 spettacolo realizzato dal laboratorio dei bambini e delle bambine di Sorrivoli e dintorni. Alle 21.15 spettacolo conclusivo ’La sfida continua’.