Una sorprendente comunicazione al bar

"Sono rimasto incantato a vederlo – prosegue la lettera di Felice Milella – se n’è accorto e mi ha sorriso guardandomi negli occhi. Chi avrebbe detto che un simile prodigio sarebbe stato possibile solo qualche anno fa. Riflettevo sul fatto che spesso quei congegni vengono demonizzati e per molti adolescenti sono un mezzo per chiudersi nelle proprie stanze e spesso sono strumenti di morte. Per il mio vicino era semplicemente uno strumento di vita, di amicizia e di vicinanza. Questo pensavo, mentre me ne tornavo a casa per scrivere queste considerazioni".

Che altro dire? Giuste considerazioni. Inutile lanciarsi, noi signori attempati con la passione della carta e delle parole, in filippiche contro nuovi media e nuovi strumenti di comunicazione. Intendiamoci, i rischi ci sono tutti. Incollarsi sullo schermo del telefonino rasenta ormai la dipendenza e i signori di internet sanno bene come accalappiarci lì dentro tra like e spot. Ma proviamo almeno, come fa Milella, a trovarci un seme di positività. Senza integralismi. Ogni epoca ha la sua sfida. D’altra parte già gli antichi greci vedevano nella parola scritta un regresso rispetto ai versi mandati a memoria. Nulla di nuovo sotto il sole.