"Una squadra giovane e dinamica ben radicata nel territorio"

Svelata la squadra candidata in consiglio comunale della lista civica di Sara Bartolini che si ricandida sindaco a Roncofreddo per il centrosinistra. Si tratta di cinque donne e sette uomini: Sonia Amadori, della frazione di Gualdo imprenditrice; Daniele Cesario, della frazione di Monteleone, educatore sociale; Daniela Dellachiesa, vicesindaco uscente, della frazione di Santa Paola operaia; Franco Grilli, della frazione di Felloniche responsabile amministrativo; Emanuela Lucchi, capoluogo, impiegata; Loris Malangone, della frazione di Cento, graduato dell’ esercito italiano; Elisa Mengozzi assessora uscente, della frazione di Monteleone, operaia; Enrico Marangoni, di Gualdo, impiegato tecnico; Enrico Patrignani, di Diolaguardia, impiegato tecnico; Matteo Pieri, della frazione di Ardiano, coltivatore diretto; Marco Satanassi, artigiano; Diletta Tosi, di Sorrivoli, operatrice culturale.

Ha detto Sara Bartolini: "Sono molto orgogliosa di questa squadra, giovane, dinamica e con idee fresche, una squadra ben radicata nel proprio territorio e che ha a cuore Roncofreddo. La nostra continuerà ad essere una politica concreta e realistica, come ho già avuto modo di dire; il nostro ruolo è al servizio dei cittadini, un atto d’amore per la nostra terra". Sara Bartolini e la sua squadra dalla prossima settimana si presenteranno e parleranno del programma elettorale: il 14 a Sorrivoli in piazza Carducci, il 16 a Roncofreddo al Palazzo della Rocca, il 17 al circolo di Ardiano, il 21 a Gualdo in piazza Mazzini, il 23 a Diolaguardia presso la sala della delegazione comunale, il 28 a bar di Cento e il 30 maggio in piazza Byron a Monteleone.

Ermanno Pasolini