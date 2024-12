Una statuina per il presepe donata al vescovo Regattieri

Nel corso della tradizionale messa natalizia celebrata dal vescovo monsignor Douglas Regattieri alla Confartigianato cesenate per lo staff e gli imprenditori, Confartigianato e Coldiretti territoriali hanno consegnato al vescovo una nuova statuina del presepe. Obiettivo dell’iniziativa, in corso da vari anni, è quello di aggiungere al presepe figure che ci parlino del presente ma anche del futuro. Quest’anno la statuina rappresenta un’artigiana del settore caseario, simbolo della qualità del cibo made in Italy e dei saperi che lo valorizzano. "Le statuine – hanno spiegato al vescovo il gruppo di presidenza di Confartigianato (Daniela Pedduzza, Fulvia Fabbri e Stefano Soldati) e Federico Facciani per Coldiretti - sono in distribuzione su tutto il territorio nazionale e verranno consegnate ai vescovi delle 226 Diocesi. Il Presepe è la rappresentazione della nascita di Gesù, ma attraverso i suoi personaggi serve anche a raccontare la realtà della vita di tutti i giorni e quindi insieme al Bambinello troviamo fra gli altri, artigiani, casalinghe, filatrici, agricoltori, pastori e gli animali. Per rafforzare l’attualità di questo messaggio aggiungiamo ogni anno nuove figure e nuovi mestieri". La statuina, realizzata in cartapesta dal maestro presepista Claudio Riso, rappresenta la cura nella selezione delle materie prime, il rigoroso controllo dei processi di lavorazione, la certificazione e la tracciabilità dei prodotti.