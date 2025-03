Una storia d’amore nascosta all’interno del Disc Music Box

Arrivato nelle antiche stanze della dimora di Lizzano nel 2022, il ‘Disc Music Box’, strumento di musica meccanica costruito alla fine dell’800 in Germania e frutto di una bellissima storia d’amore, continua ad incuriosire i visitatori che incantati dal brano riprodotto ‘Tu sei il mio solo _Amore’ vogliono conoscerne la storia e le diverse tappe che lo hanno condotto a Cesena.

Ben poco si sa della sua storia sino agli anni dieci del Novecento quando fu acquistato da un ricco editore per essere dato in dono a Jolanda Botti, donna di cui era innamorato. Alla morte di Jolanda lo strumento passò al cugino della donna Roberto Botti. Per tutta la vita, sia Roberto che la moglie Silvia, hanno conservato questo strumento rimasto nella loro casa.

A causa dell’età avanzata e non avendo eredi Silvia Botti ha deciso di donarlo ad una istituzione museale che lo preservasse nel tempo. A questo punto, la direzione del Museo degli strumenti musicali del Castello Sforzesco di Milano le ha suggerito di donarlo alla Fondazione Franco Severi, per esporlo all’interno del Museo ‘Musicalia’ di Cesena.

I Disc Music Box, chiamati anche Orchestrion, sono caratterizzati dal supporto musicale costituito da un disco di metallo su cui è ‘inciso’ il brano.