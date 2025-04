Una storia del 900 con il manoscritto di Marsilio Casalboni

È stato consegnato ieri pomeriggio alla biblioteca Malatestiana il manoscritto originale del cesenate Marsilio Casalboni nato nel 1919 e morto nel 2002. Si tratta di un intenso racconto che interessa la prima metà del novecento fino alla conclusione del secondo conflitto mondiale: Casalboni descrive la sua giovinezza racchiusa tra le due guerre mondiali e la morte dei genitori, contadini mezzadri a San Vittore di Cesena nelle proprietà dei marchesi Ghini, nelle colline tra via Tessello e via delle Motte. Quando l’Italia è ancora un Regno e chi comanda è il duce, fino al passaggio del fronte e ai difficili giorni che subito seguirono. Alla cerimonia erano presenti i familiari di Marsilio Casalboni che hanno affidato una copia del racconto nelle mani dell’assessore alla Cultura Camillo Acerbi. "Ringraziamo la Malatestiana insieme al suo direttore scientifico, Paolo Zanfini, per l’opportunità di accogliere e conservare questa storia. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno accompagnato e sostenuto in questo percorso di recupero di memorie e documenti che altrimenti sarebbero andati perduti" concludono i figli.