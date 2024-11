"Una storia di violenza sulle note di Antonacci"

Gli affetti, il compagno, le aspirazioni, i sogni infranti e quelli mai sfumati. Sabato alle 21 Milena Mancini inaugura la stagione del Petrella di Longiano con lo spettacolo ‘Sposerò Biagio Antonacci’. L’attrice romana interpreta Anna, una donna comune vittima di violenza, mescolando tenerezza, ironia, semplicità e schiettezza. Lo spettacolo, che fa parte della rassegna ‘Ringrazia che sono una signora’, ha ricevuto il patrocinio della fondazione ‘Una nessuna centomila’. La regia è di Vinicio Marchioni, mentre le musiche sono state donate da Biagio Antonacci. Biglietti su Vivaticket e al teatro.

Mancini, cosa racconta lo spettacolo?

"Al centro dell’opera c’è la vita di una donna semplice, Anna, che nasconde un mondo dentro di sé. Vittima di violenze, tra una mansione e l’altra cerca di giustificare il suo adorato Barbablù. All’apparenza è ironica, dà una certa di sé, ma in realtà è dotata di grande intelligenza".

Cosa accade in scena?

"Lo spettacolo è un monologo sotto forma di intervista, in cui sono seduta al centro del palco. La protagonista porta avanti una sorta di deposizione, grazie alla quale il pubblico si costruisce un’idea di Anna e della sua vita. Ma il finale ribalta completamente la figura del personaggio".

Com’è nato questo monologo?

"Mi ci è voluto diverso tempo per cimentarmi su questo argomento delicato, dato che non ho mai subito violenze personalmente. Durante la pandemia, però, il crescente numero di casi di violenza domestica mi ha portato a trasferire la mia rabbia come donna in questo spettacolo. Alla fine, ho scritto il tutto in quarantott’ore".

Da dove arriva il titolo?

"È una sorta di omaggio al libro e film Sposerò Simon Le Bon. Per lo spettacolo è stato scelto Biagio – che ha scritto tutte le musiche – perché secondo me è il cantautore italiano che più di tutti si prende cura delle donne. Credo che la musica possa lenire le ferite".

Come reagisce il pubblico allo spettacolo?

"Solitamente prova grande tenerezza. Credo che lo spettacolo, anche grazie all’aiuto della fondazione ‘Una, nessuna, centomila’, permetta di entrare in contatto con delle realtà che non si conoscono".

A dicembre tornerà al cinema con ‘Diamanti’ di Ozpetek. Che esperienza è stata?

"È stato qualcosa di veramente bello, non vedo l’ora che il pubblico possa assistere al film. Ferzan è un artista vero, grande osservatore dell’animo femminile, capace di farti toccare corde che non avresti mai pensato di avere. Auguro a tutti di poter incontrare un artista così".

Nella sua carriera ha spaziato tra ballo, teatro e cinema, c’è altro che vorrebbe fare?

"Oltre a completare il mio terzo spettacolo teatrale, mi piacerebbe prendere parte a un film della Marvel".