"Una storia sismica rassicurante"

A voler chiedere pareri su Cesena, sulla sua storia (sismica) e sulle caratteristiche delle sue abitazioni, curriculum alla mano, un valido interlocutore è Giordano Conti, ex sindaco dal 1999 al 2009, già direttore della Scuola edile e anche professore presso la facoltà di Ingegneria di Bologna. Il presupposto è che sui terremoti non è possibile fare previsioni. "Però la storia della città – argomenta in effetti Conti – è lunga e ricca di testimonianze. E’ vero che il territorio nel quale viviamo ha una lunga serie di trascorsi sismici, ma è anche vero che per quanto riguarda l’area cittadina per fortuna non si ricordano casi eclatanti in termini di tragedie. E non è un caso. Prima delle parole, i fatti: uno degli edifici simbolo del passato cesenate è la Biblioteca Malatestiana, che è lì dov’è da seicento anni. E’ stata costruita con grande accuratezza ed è stata restaurata in più occasioni, è vero. Ed è vero anche che non si può generalizzare e che la confermazione del centro storico con tutte le abitazioni una a fianco dell’altra è diversa rispetto a quella di altre zone della città, ma il contesto è lo stesso. Le cronache che arrivano fino al passato più lontano parlano di un solo morto registrato nella città di Cesena in seguito a un sisma: fu colpito da una sfera di marmo che si trovava sopra una torre".