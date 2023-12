Una stufa per donare calore alle famiglie bisognose

Simone Pascuzzi, consigliere comunale di San Mauro Pascoli e coordinatore comunale Fratelli d’Italia, ha segnalato un bel gesto di Natale degli abitanti del quartiere in cui abita in via della Poesia. Racconta Simone Pascuzzi: "In questo periodo invernale abbiamo saputo che una famiglia di San Mauro Pascoli aveva urgentemente bisogno di una stufa per potersi scaldare. Purtroppo non hanno disponibilità economiche per poter far fronte alla spesa d’acquisto. Come quartiere, non abbiamo esitato ad aiutarli. Vi è stata una vera gara di solidarietà, e tutto il quartiere ha partecipato alla colletta. Devo ringraziare Domenico Marseglia, uno dei referenti della zona via della Poesia, che si è subito mosso sia dal punto di vista operativo che logistico". Simone Pascuzzi ha rivolto un grande plauso alle tantissime famiglie che hanno partecipato con generosità e amore: "abbiamo abbondantemente superato la cifra per l’acquisto della stufa a gas e sono stati presi dei ticket per l’acquisto di bombole per tutto l’inverno. Nel 2023 sentire purtroppo ancora che vi sono famiglie non in grado di provvedere a scaldarsi, per motivi economici, porta a riflettere sulla nostra odierna società. Un grazie a questa piccola comunità di via della Poesia che ha saputo dialogare e attivarsi per il bene del prossimo".

Ermanno Pasolini