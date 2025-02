Una super Futsal mette ko il Lecco

Quattro reti di Gardelli, super bomber, una di Dentini che sta disputando una stagione di spessore, una prestazione perfetta e costante. Così la Futsal Cesena ha schiantato per 5-2 il Lecco che era settimo in classifica, ma poco ha potuto contro gli scatenati bianconeri che hanno compiuto un’accelerata importante verso la salvezza. Prova d’alto livello per i ragazzi di Osimani sempre sul pezzo e padroni della situazione lesti anche a reagire allo svantaggio iniziale di Guina. Immediata infatti è stata la risposta dei padroni di casa con Dentini servito da Gardelli valido anche nella versione di assist man nell’anticipo di venerdì sera incontenibile. Così sale in cattedra proprio il bomber dominicano grande protagonista che sfrutta un servizio di Jamicic reattivo a recuperare palla, il croato tornato in Romagna da un mese è in crescita continua e per la Futsal rappresenta una vera risorsa. Nella ripresa il Lecco torna in partita grazie alla rete su angolo di Pires, è soltanto una illusione però. In tre minuti un Gardelli scatenato chiude i conti con una tripletta di forza e di classe: due reti da pivot puro e una dalla propria metà campo a porta sguarnita. Per la Futsal una prestazione spettacolare che fa capire come i cesenati abbiano tutto per agguantare in anticipo la salvezza e togliersi poi delle soddisfazioni. Ricordiamo che la scorsa stagione i romagnoli si salvarono in anticipo e poi sfiorarono i playoff per un punto: questo è un torneo diverso, più duro ma la strada per mantenere la categoria è quella giusta.

Futsal Cesena: Montalti, Pieri, Zandoli, Pasolini, Dentini, Gardelli, Nardino, Traversari, Butturini, Lucchese, Pritoni, Jamicic. All.: Osimani.

Reti: 7’ pt Guina, 7’15’’ pt Dentini, 13’10’’ pt Gardelli, 9’15’’ st Pires, 12’49’’, 13’13’’ e 16’ st Gardelli.