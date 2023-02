Una targa comune per commemorare Galli, Pedrelli, Pieri e Turci

Egregio signor sindaco,

immagino che lei sia a conoscenza della triste sorte della targa commemorativa dedicata a Walter Galli, che i nuovi proprietari della sua casa han fatto a pezzi, col pretesto che nel contratto di compravendita non vi era alcuna clausola che li obbligava a conservarla. L’hanno poi restituita agli eredi di Galli senza sapere che quella targa apparteneva in realtà al Comune, essendo stata deliberata dalla Giunta il 10 dicembre 2013 e inaugurata personalmente dal Sindaco Lucchi.

Era l’unica attestazione pubblica al grandissimo valore letterario del poeta dialettale. E che sia finita così lascia piuttosto sconcertati, anche perché d’ora in poi chiunque voglia eliminare un bene pubblico situato in una propria area privata si sentirà giustificato a farlo. Quanto meno infatti avrebbero dovuto informare della loro decisione le istituzioni e aspettare che venisse rimossa dal Comune e collocata altrove.

Tuttavia, visto che il danno è fatto (rimasto peraltro senza conseguenze su quei proprietari), lei potrebbe cogliere l’occasione per proporre di deliberare la realizzazione di un nuovo oggetto pubblico che ricordi il poeta. Un’altra targa sotto il porticato del Comune andrebbe benissimo: non darebbe fastidio a nessuno. Certo, non potrà avere la scritta precedente: "Qui visse Walter Galli, poeta che cantò la Valdoca e che la Valdoca rese famoso".

Visto anzi che ci ha lasciato anche Cino Pedrelli, un altro grande poeta dialettale della città (che, guarda caso, era nato nella stessa via Albertini e che di Galli era molto amico), si potrebbe pensare a qualcosa che veda insieme i loro nomi. Senza poi considerare che anche Dino Pieri e Renato Turci meriterebbero un pubblico riconoscimento.

Si potrebbe pensare a una targa che li ricordi tutti e quattro, poiché la loro è stata una stagione davvero indimenticabile e, a tutt’oggi, unica. Bandisca un’iniziativa nel sito del Comune di Cesena, chiedendo con quali parole vorrebbero che fossero ricordati in una targa commemorativa che li veda insieme.

Inutile poi dire che i loro archivi dovrebbero essere collocati in un luogo accessibile alla popolazione. Possono essere fonte di innumerevoli studi e tesi di laurea.

Enrico Galavotti