Una tombola di beneficenza per aiutare ’La Beccaccia’

Nelle scorse settimane al bar Sport di Pescia in provincia di Pistoia si è svolta una tombola di beneficenza in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Le due titolari, le sorelle Mara e Virna Gobbi, originarie di Longiano, hanno deciso di donare l’intero ricavato a favore dell’azienda agricola "La Beccaccia" di Longiano di Cristian Canini e Arianna Angelini, duramente colpita dall’alluvione di maggio, che avevano tra l’altro istituito una raccolta fondi su internet, dove scrivevano: "In pochi minuti sono stati cancellati 20 anni di lavoro dal fiume Rubicone. Oltre al raccolto di questa stagione sono state distrutte 5 serre di verdura, sono stati sradicati 7000 metri di mele con impianto di irrigazione, attrezzi agricoli finiti sott’acqua. E’ un’ingiustizia alla quale non sei in grado di ribellarti". Mara e Virna gestiscono il Bar Sport di Pescia da oltre trent’anni. Venute in vacanza nella loro casa di Longiano hanno colto l’occasione di consegnare di persona la busta con i mille euro raccolti in beneficenza. Hanno contattato il sindaco Mauro Graziano e hanno organizzato l’incontro con Cristian e Arianna che è avvenuto nei giorni scorsi.

e.p.