Una Torre d’Oro per la giovane attrice. Agnese Brighittini

Agnese Brighittini, talentuosa attrice sammaurese, è stata insignita a San Mauro Pascoli del premio Torre d’Oro, che ogni anno l’amministrazione comunale conferisce ai giovani concittadini che si sono contraddistinti nel campo del lavoro, della cultura, dell’arte, dello sport e del volontariato. Un riconoscimento che testimonia il suo talento e la sua crescita nel panorama cinematografico nazionale. Nonostante la giovane età, Agnese vanta già una carriera ricca di esperienze significative, avendo recitato in film di rilievo come "Ferrari" e "Caro Lucio ti scrivo". La giovane attrice è stata premiata dal sindaco Moris Guidi, dalla vicesindaca Stefania Presti e dall’assessora alla cultura Lisa Maroni sabato sera in piazza Mazzini in occasione della Fiera di San Crispino.

"Siamo orgogliosi di Agnese Brighittini, talento emergente del cinema italiano – ha detto il sindaco Guidi – Speriamo che il conferimento della Torre d’oro 2024 sia di buon auspicio per una luminosa carriera". L’attrice sammaurese dal palco ha ringraziato l’amministrazione e tutti i suoi concittadini, ricordando come i suoi primi passi da attrice siano partiti proprio dal suo paese, con l’associazione ‘Impronte di teatro’. Si è poi soffermata sugli impegni futuri, ribadendo il profondo legame con San Mauro Pascoli e i sammauresi".

Ermanno Pasolini