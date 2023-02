A pochi giorni da San Valentino è nata una bella storia d’amore fra una tovaglietta di lino stampata a mano e la mela pink lady che porta i colori del sole e ha un cuore dolce e morbido. Succede a Gambettola nella Antica Stamperia Pascucci di via Verdi. A far incontrare la tovaglietta di lino stampata a mano e la mela pink lady è stata l’azienda che cura il marchio della pink lady, una mela molto apprezzata dai consumatori e che viene coltivata tanto in Trentino quanto in Romagna.

Quest’anno, in occasione di San Valentino, l’azienda ha avuto l’idea di abbinare alla mela Pink Lady racchiusa in una scatolina una tovaglietta di lino con un disegno particolare, e per completare ed armonizzare il lavoro di stampa hanno incaricato la Antica Stamperia Pascucci di Gambettola: "Nella nostra storia secolare di stampa di tele per diversi usi, mai un’azienda di mele ci aveva chiesto di fare un lavoro abbinato - spiega Riccardo Pascucci – ma questa volta l’incontro c’è stato ed è veramente scattata la magia. Infatti abbiamo prima realizzato lo stampo con il loro disegno molto particolare, poi abbiamo stampato centinaia di tovagliette".

Oltre alla simpatica novità da regalare agli innamorati in un giorno così speciale e particolare per loro, l’originale e particolare incontro fra la Pink Lady e la tovaglietta di lino vuole significare soprattutto l’affinità esistente fra quelle mani che nei frutteti raccolgono le mele e quelle mani che su un tavolo di lavoro imprimono sulla tela lo stampo intriso di colore e lo lavorano fino alla fine del prodotto. Mani che lavorano, mani che s’incontrano

E in questi giorni prima della festa degli innamorati di San Valentino è possibile acquistare la tovaglietta direttamente nella Bottega Pascucci di via Verdi a Gambettola, che per l’occasione verrà consegnata insieme ad una confezione particolare che racchiude una mela Pink Lady. Un dolce binomio, atipico ed inusuale per festeggiare nel migliore dei modi.

Vincenzo D’Altri