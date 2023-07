Una tre giorni per immergersi nella storia

di Gilberto Mosconi

Un lungo fine settimana, a cura della Pro Loco di Bagno di Romagna, in piena coinvolgente e avvolgente immersione nel secolo tra Medioevo e Rinascimento.

"Si è appena concluso il ricco mese di concerti e musica, che ha riversato sul territorio comunale migliaia di appassionati, dando vita a serate serene e spensierate per tutti noi cittadini - afferma, con soddisfazione, il sindaco, Marco Baccini - ma il ricco calendario estivo prosegue, e questo week end, da oggi a domenica 30 luglio, ritornano a Bagno ’I Giorni del Capitano’. Ci teniamo ad invitarvi a partecipare a questa rievocazione storica che ha saputo nel tempo caratterizzare le estati bagnesi, attirando tantissimi turisti da tutta Italia".

Ricorda poi il primo cittadino del Comune termale: "Con il precedente Consiglio direttivo della Pro Loco di Bagno abbiamo curato la procedura regionale, che ha visto il riconoscimento di tale evento tra le poche manifestazioni storiche insignite di uno speciale e dedicato albo regionale. Oltre a questo, l’attuale direttivo si è adoperato per rilanciare il programma della ’tre giorni’, ottenendo il riconoscimento nel bando di Vallata ’Savio Trail’, curato dalla Destination Management Company e Ufficio turistico territoriale".

Sottolinea poi Baccini: "Con queste azioni abbiamo supportato, in un percorso durato tre anni, l’associazione del nostro borgo nel tentativo di rilanciare questa tradizionale manifestazione. Crediamo possa essere la ripartenza in un evento identitario, dai connotati storici, capace di caratterizzare l’offerta turistica di un paese come quello di Bagno di Romagna, quest’anno riconosciuto fra i ’Borghi più belli d’Italia’. Pertanto, non ci resta che vivere queste tre giornate tutti assieme. Potrete partecipare anche ai cortei in costume d’epoca, contattando la Pro Loco per la gestione degli stessi".

La manifestazione 2023 si tufferà per tre giorni nell’Anno Domini 1490, per proporre la 25ª edizione della rievocazione storica, in costumi d’epoca, dell’insediamento del Capitano nella Val di Bagno. Il Capitano della Val di Bagno era il Reggitore incaricato di interpretare la legge e di applicarla nel territorio di Bagno e delle sue comunità. Inizialmente, gli Statuti della Val di Bagno disponevano che restasse in carica sei mesi, periodo poi allungato a un anno. Questa sera alle 20.45, ovviamente nelle antiche sale di Palazzo del Capitano, si terrà la conferenza di presentazione di quel periodo storico a cui seguirà il corteggio in costumi d’epoca con sbandieratori, musici e incontro del Capitano uscente con quello entrante. Poi tanti suggestivi spettacoli e momenti di intrattenimento anche sabato e domenica. Info. al 335-6366143.