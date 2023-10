Una valle di libri con il festival: "Fuori conTesto"

Non solo suggestiva valle verde quella d’Alto Savio, ma anche "Book Valley" con un coinvolgente festival letterario. Da oggi a domenica si dipanerà tra Bagno e San Piero, dove torna, per la sua ottava edizione, il "Fuori conTesto". Sottolineano i promotori del Festival: "Le vie, le piazze e gli scorci più caratteristici del Comune termale dell’alto Appennino cesenate faranno da sfondo a presentazione di libri, performance teatrali, esibizioni musicali e ogni altro tipo di attività culturale o ricreativa. Sarà una festa della lettura a cielo aperto che coinvolgerà scrittori, blogger, giornalisti, studiosi e autori di fama nazionale e internazionale. Numerosi eventi diffusi tra Bagno e San Piero, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove il sapere delle parole si combinerà con i sapori di un territorio ricco di storia, tradizioni e profumi. Il Festival letterario si conferma appuntamento importante nella programmazione turistica del Comune di Bagno, in grado di intercettare un pubblico vasto e variegato di visitatori". Il Festival nasce sotto l’egida del Centro Studi Valgimigliani e dall’idea di Deborah Mosconi, Roberto Greggi, Enrico Spighi e Marco Valbruzzi, che hanno potuto contare sul sostegno e sull’attiva collaborazione di molte altre persone, associazioni, fondazioni e strutture culturali ed economiche, che hanno reso possibile l’organizzazione di un simile evento, offerto gratuitamente al pubblico.

La giornata d’esordio di oggi comincerà con una speciale anteprima, in collaborazione con il Festival "La Bellezza delle Parole": lo scrittore, divulgatore e conduttore televisivo Federico Taddia presenterà la biografia dedicata a Margherita Hack ("Nata in via delle cento stelle"). Poi alle 20, alla Loggetta Lippi di Bagno, sarà inaugurata la mostra di libri illustrati "Immagina, la leggerezza". Alle 21 a Palazzo Pesarini a San Piero, Fabio Andina, una delle voci più autentiche e intense della nuova narrativa ticinese, presenterà il suo libro "La pozza del Felice", assieme a Marino Biondi e Roberto Greggi. Ricco e interessante altresì il programma di domani e di domenica. In particolare, la sera di domani, alle 21, i riflettori si sposteranno a Teatro Garibaldi, a San Piero, per l’assegnazione del prestigioso "Premio Manara Valgimigli" allo scrittore, saggista e traduttore Antonio Castronuovo, che si occupa, da tempo, di storie e scienze anomale, aforistica, patafisica. Autore di varie opere, nel 2022 ha ricevuto dal Ministero della Cultura il "Premio nazionale per la traduzione" per le sue traduzioni dal francese. Dialogheranno con lui in sindaco Marco Baccini, Giovanni Benedetto, Marino Biondi, Roberto Greggi, Marco Valbruzzi.

Gilberto Mosconi