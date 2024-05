"Una vergogna al Tour de France". Ruderi e pensiline da demolire

Abbandonati. Sembra retorica. Ma quando inizia l’elenco delle doglianze appare chiaro che qualche ragione gli abitanti di Savignano di Rigo e Barbotto, ce l’hanno. Il bersaglio è il comune di Sogliano, in cui sono ubicate le frazioni, e le recriminazioni si alzano di tono di mano in mano che si avvicina il passaggio della prima tappa del Tour de France (Firenze-Rimini) che il 29 giugno attraverserà questi paesi, in particolare il "Còte de Barbotto" che ricorda le imprese di Marco Pantani, con la sua affollatissima carovana. Ed è proprio qui che si concentra il malumore degli abitanti della piccola frazione (8 nuclei familiari), che qui restano per affezione ad un luogo caro non certo per i servizi, che sono inesistenti. "In particolare – dice Massimo Damiani, consigliere di frazione – è da tempo che denunciamo la condizione dell’antico mulino di Barbotto, ridotto ad un rudere pericolante. Una pessima cartolina del territorio visto che è ubicato proprio lungo la strada dove passerà il Tour". Il mulino, a dire il vero, non appartiene al Comune ma da tempo è all’asta (per 30 mila euro) e i residenti della frazione hanno chiesto che il Comune di Sogliano lo acquisti, magari per realizzare al suo posto una piazzetta, che Barbotto non ha mai avuto. "C’è l’ipotesi – aggiunge Damiani – che venga coperto da un telo in occasione del Tour, una soluzione pessima".

"Abbiamo inviato un dossier a Davide Cassani, che si è speso per il passaggio del Tour – dice Grazia Ghinassi – perché venga a vedere com’è la situazione. Ci sono impalcature prive di segnaletica, una pensilina fatiscente per l’attesa di un fantomatico bus, erba e dissesto ovunque. E’ dal ’75 che qui non si vedono lavori". E proprio a Barbotto nasce l’ultima querelle. "Ci devono spiegare – dice, Gessica Monti del calzaturificio locale – perché vogliono collocare il monumento che ricorda Marco Pantani, al Passo del Barbotto, nel territorio di Mercato Saraceno che già ospita un cippo che lo ricorda". Ma c’è dell’altro.

"A Savignano di Rigo – dice ancora Damiani – ci sono alberi pericolanti. Sulla stessa strada pendono quasi fino a terra vecchi cavi telefonici. Se dovesse transitare un mezzo alto si trascinerebbe dietro tutto provocando chissà quali danni. Per non parlare del cimitero interessato alla rimozione delle sepolture più vecchie e imbruttito dallo stato della tomba di Decio Raggi, coperto da tempo dalle impalcature senza che ci sia il segno di un proseguimento dei lavori di restauro già programmati. Ma ci sono anche danni all’ossario e ai marciapiedi che nessuno si preoccupa di riparare". E ce n’è anche per la Provincia: "La strada che attraversa il paese è priva di strisce laterali e l’erba sui bordi quasi arriva sulla strada". "Chiediamo – dice Damiani – di mantenere decoroso quello che c’è".