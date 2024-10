Una vita tra fede e politica. La città piange Romano Colozzi

Nella notte tra mercoledì e giovedì è morto all’ospedale Bufalini, dove era ricoverato da qualche giorno, Romano Colozzi, politico cesenate che ha toccato il punto più prestigioso del suo percorso con l’esperienza alla Regione Lombardia dove venne chiamato dapprima da Nicola Sanese e dove fu assessore nelle giunte Formigoni. Aveva 75 anni, le esequie funebri si terranno domani alle 10 in Cattedrale officiate dal vescovo Douglas Regattieri.

Famiglia, politica, cultura, scuola e fede vissuta nella concretezza della compagnia del movimento di Comunione e Liberazione sono le architravi del vissuto di Colozzi che prima di dedicarsi a tempo pieno alla politica è stato un insegnante di italiano e latino al liceo scientifico molto apprezzato dagli studenti. Insegnante è anche la moglie Ombretta Sternini, che è stata rettrice dell’istituto Sacro Cuore. Si conobbero al liceo classico Monti dove erano in classe insieme e dettero l’esame di maturità nel 1968, l’ultimo con la vecchia maturità con tutte le materie. Colozzi lascia tre figli, Giovanni, che è stato candidato alle comunali, Maddalena e Caterina, e i nipotini. Fin da studente ha vissuto l’esperienza di Comunione e Liberazione e ancora nel luglio scorso era alle Dolomiti, pur col bastone, al camposcuola delle famiglie.

La politica, che gli si tagliava addosso come un abito di alta sartoria, è stata il grande amore. La carriera cominciò nel 1975 in consiglio comunale nelle fila della Dc dove rimase fino al 1990. Dal 1990 al 1995 diventò consigliere regionale in Emilia Romagna, dal 1997 fu consulente del presidente della regione Lombardia per gli affari istituzioni e le politiche sociali, poi per due legislature è stato assessore alla risorse e al bilancio nelle giunte di Roberto Formigoni.

Dal 2013 è stato segretario generale nella giunta Maroni. É stato, fra i vari incarichi, anche coordinatore degli assessori al bilancio alla Conferenza delle Regioni e di presidente del Comitato di settore per la sanità.

Quando tornò a Cesena dopo oltre vent’anni di attività politica in Lombardia, da più parti ci fu chi rinvenne in lui la figura di alto profilo ideale per far convergere il centrodestra sostenendolo come candidato sindaco. Ma ha sempre scelto di rimanere fuori dall’agone politico. Restava di centrodestra non inquadrabile in un partito. In vista delle comunali di giugno, dichiarò che se si fosse trovata una candidata sindaco donna da opporre a Enzo Lattuca, non avrebbe avuto problemi a entrare nella squadra.

L’amico Arturo Alberti, fondatore di Avsi, lo ricorda così. "Animati da una comune passione per promuovere la presenza cristiana in ogni ambito civile, insieme abbiamo dato inizio al Movimento Popolare nel nostro territorio nel 1974. Insieme ci siamo candidati nel partito della Dc in occasione delle elezioni amministrative del 1975. La sua presenza costruttiva nel gruppo democristiano e nel consiglio comunale era già premonitrice del lungo impegno politico amministrativo terminato in Regione Lombardia dove è stato assessore al bilancio, mai toccato dalle polemiche che hanno caratterizzato l’ultimo periodo del governo Formigoni. Mi è stato di grande aiuto nel periodo di massima espansione dell’Avsi. Fu sua l’idea di acquisire la bella sede in viale Carducci inaugurata dall’onorevole Andreotti".