Una voce per Gaza dona 850 euro a Emergency

Il collettivo "Una voce per Gaza" attivo a Gambettola per sensibilizzare sulla crisi umanitaria e il genocidio avvenuto a Gaza ha consegnato ieri pomeriggio il ricavato delle azioni di presidio e sensibilizzazione svolti nei mesi scorsi a Gambettola all’associazione Emergency di Forlì-Cesena. Il ricavato ammonta a 850 euro, alla consegna a Emergency erano presenti per il collettivo Giovanni Chieppa, coordinatore, Ramona Baiardi, Carmen Pollini, Rosanna Sera e per l’Amministrazione comunale, che ha collaborato alle azioni, la vicesindaca Serena Zavalloni e l’Assessora Cristina Bianchi. Per Emergency a ritirare il ricavato erano presenti quattro volontarie: Simona Bianco, Gabriella Rossi, Gabriella Baldassarri, Yertha Patron.

"Grazie al vostro aiuto – hanno dichiarato le volontarie – possiamo continuare a curare le vittime di guerra presenti, come a Gaza, in Ucraina, in Sudan, ma anche di quelle passate, come in Afghanistan, in Iraq, paesi ancora devastati da decenni di conflitti. Un segnale di speranza che viene dalla vostra comunità, così attiva, che apprezziamo e per la quale vi siamo davvero grati".

"Come amministrazione ci teniamo a ringraziare il collettivo gambettolese per le iniziative di sensibilizzazione curate in questi mesi - hanno spiegato la vicesindaca Serena Zavalloni e l’Assessora Cristina Bianchi - In particolare ringraziamo Giovanni Chieppa che ha portato avanti i banchetti fino alla Fiera della canapa, un presidio prezioso che ha stimolato la cittadinanza ad attivarsi, informarsi e a non girarsi dall’altra parte. Siamo orgogliose di una comunità che ancora fa sentire la propria voce e vuole promuovere un mondo di umanità e pace. Le iniziative non finiscono qui – hanno concluso le vicesindaca e assessora – Con Emergency e il collettivo ci stiamo attivando per continuare un presidio anche nel periodo delle festività natalizie".

