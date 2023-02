Un’area dedicata alle ceneri nel cimitero di via Mazzini

La città di Cesenatico ha la sua area per lo spargimento delle ceneri (nella foto il sindaco). È un servizio di cui vi è un reale e concreto bisogno, visto che sono sempre più le persone che, una volta passate a miglior vita, decidono di farsi cremare anziché optare per la tradizionale sepoltura nei loculi. Proprio in questi giorni sono terminati i lavori per la realizzazione dell’area spargimento ceneri, individuata all’interno del cimitero di Cesenatico centro.

La zona in cui è stata realizzata è quella adiacente il muro di cinta di nord-ovest, cioè lato Cervia, in una posizione centrale e con una collocazione sufficientemente riservata ma allo stesso tempo accessibile alle famiglie dei cari estinti. L’area ha una superficie di 100 metri quadrati e misura 20 metri di lunghezza per 5 di larghezza. La zona è divisa in due parti, di cui una dedicata ad ospitare i familiari e l’altra destinata alla vera e propria dispersione delle ceneri. Tenuto conto del raccoglimento del luogo, si è optato per materiali semplici e allo stesso tempo compatibili con il contesto cimiteriale. A breve saranno installate due panchine per agevolare il momento di raccoglimento ed un manufatto in marmo a forma cilindrica, sul quale poter collocare temporaneamente l’urna. I lavori sono stati eseguiti con un investimento di 30mila euro.

Il sindaco Matteo Gozzoli è soddisfatto di aver portato a termine quest’opera che era prevista in un calendario di interventi per migliorare i servizi del cimitero: "Il tema dell’area spargimento ceneri è molto sentito e siamo contenti di aver terminato quest’opera che entrerà presto in funzione. Il tema è delicato ed era importante garantire la vicinanza ai cittadini anche dal punto di vista pratico, nei momenti più delicati".

g.m.